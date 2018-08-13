АЛРОСЕ разрешат оставить свои сверхдоходы при себе

Якутск, , 06:49 — REGNUM Насильно изымать сверхдоходы у крупных компаний, не относящихся к нефтегазодобыче, федеральные органы власти не планируют. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В список из 14 компаний, у которых предлагалось изъять 513,7 млрд рублей средств, названных сверхдоходами, попала и якутская АЛРОСА. Сумма, которую якобы собирались изъять в федеральный бюджет у якутской алмазодобывающей компании, составляла 67,28 млрд рублей.

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это благотворительные акции, это социальные виды поддержки, — пояснил глава федеарльного финансового ведомства. — Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем».

Он акцентировал внимание на том, что важнее не получить ресурс, а сохранить доверие и стабильность. Антон Силуанов также выразил надежду, что полученные компаниями дополнительные ресурсы от девальвации рубля будут работать в экономике этих предприятий.

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«Вопрос в том, как этими средствами предприятия распоряжаются. Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно, а если они вкладываются в производство, в новые рабочие места? Вот о чём надо говорить», — уверен Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов назвал предложение взыскать сверхприбыль в сумме 67,28 млрд рублей с АК АЛРОСА абсурдным и похожим на фейк.

«В таком случае наша якутская «дойная корова» — АЛРОСА сдохнет! — уверен эксперт. — АЛРОСА и так перечисляет громадную сумму налогов и дивидендов в республиканский бюджет. Кроме того, АЛРОСА несёт важнейшую социальную нагрузку, обеспечивая население Западной Якутии работой и деньгами, а также является постоянным спонсором республиканских мероприятий».

Юрий Данилов предположил, что изъятие у компании такой громадной суммы — более 1 млрд долларов — приведёт компанию к банкротству, «а население республики ввергнет в нищету».