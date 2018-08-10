«Если взыскать с «якутской дойной коровы» АЛРОСА сверхприбыль, она сдохнет»

Якутск, , 10:34 — REGNUM Предложение взыскать сверхприбыль в сумме 67,28 млрд рублей с АК АЛРОСА абсурдно и похоже на фейк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, отметив, что якутская алмазодобывающая компания вряд ли потянет такую финансовую нагрузку.

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«В таком случае наша якутская «дойная корова» — АЛРОСА сдохнет! — уверен Юрий Данилов. — АЛРОСА и так перечисляет громадную сумму налогов и дивидендов в республиканский бюджет. Кроме того, АЛРОСА несёт важнейшую социальную нагрузку, обеспечивая население Западной Якутии работой и деньгами, а также является постоянным спонсором республиканских мероприятий».

Эксперт уверен, что изъятие у компании такой громадной суммы — более 1 млрд долларов — приведёт компанию к банкротству, «а население республики ввергнет в нищету».

«Народ Якутии вряд ли согласится с таким решением, а президент России вряд ли пойдёт на это, так как даже предприятия нефтегазового сектора не выдержат такого обременения», — отметил Юрий Данилов.

Он также обратил внимание на то, что поступления от АЛРОСА формируют более 50% бюджета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА попала в список недропользователей, у которых предлагается изъять сверхдоходы. Сумма, которую собираются получить от якутской алмазодобывающей компании, одна из самых крупных и составляет 67,28 млрд рублей. С инициативой таким образом изыскать средства на реализацию майских указов выступил помощник президента Андрей Белоусов. Своё предложение он адресовал президенту РФ Владимиру Путину, который, по одной информации, поддержал эту инициативу, а по другой — нет.

Поводом для изъятия сверхприбыли названо то, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре крупные российские компании-экспортёры, не связанные с добычей нефти и газа, заработали более 1,5 трлн рублей, заплатив при этом на 21% меньше налогов, чем предприятия нефтегазовой отрасли.