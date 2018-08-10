У АЛРОСА предлагают изъять 67,28 млрд рублей сверхдоходов

Якутск, , 09:38 — REGNUM АЛРОСА попала в список недропользователей, у которых предлагается изъять сверхдоходы. Сумма, которую собираются получить от якутской алмазодобывающей компании, одна из самых крупных и составляет 67,28 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Больше сверхдоходов получил только «Норникель» — 114,2 млрд рублей, пишет РБК. По данным издания, с инициативой таким образом изыскать средства на реализацию майских указов выступил помощник президента Андрей Белоусов. Своё предложение он адресовал президенту РФ Владимиру Путину, который, по одной информации, поддержал эту инициативу, а по другой — нет.

Поводом для изъятия сверхприбыли Белоусов считает то, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре крупные российские компании-экспортёры, не связанные с добычей нефти и газа, заработали более 1,5 трлн рублей, заплатив при этом на 21% меньше налогов, чем предприятия нефтегазовой отрасли.

Общая сумма сверхдоходов, которые предлагается изъять у 14 компаний, — 513,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год стал непростым для АЛРОСА: из-за аварии компания потеряла рудник «Мир», на котором добывала порядка 10% алмазов. Кроме того, из-за аварии компания понесла миллиардные издержки: прочие расходы АЛРОСА по сравнению с 2016 годом выросли более чем в два раза и составили 31,4 млрд рублей.

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