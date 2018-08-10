Пятница, 10 Августа 2018 года
13:15:48 МСК

Полпред ДФО переизбран на пост председателя совета директоров «РусГидро»

Экономика

Кроме назначений, совет директоров принял ряд стратегических документов

Москва, 10 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев избран председателем совета директоров «РусГидро», сообщает 10 августа пресс-служба компании.

Его заместителем избран независимый директор Сергей Иванов.

Заседание совета директоров проходило 7 августа в заочной форме. На нем также были утверждены новые составы комитетов при руководящем органе. В компании подчеркнули, что при избрании составов члены совета обеспечили преемственность и глубокую погруженность комитетов в дела предприятия.

Кроме назначений, совет директоров утвердил обновленную Экологическую политику «РусГидро», дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года и комплекс мер по переходу на российскую продукцию.

Читайте также: Компания «РусГидро» приступила к формированию кадрового резерва

«РусГидро» — энергетический холдинг, управляющий гидроэлектростанциями России. Под управлением группы находятся станции суммарной мощностью 39 ГВт. Около 60,6% компании владеет РФ, еще 13,5% — ВТБ, владельцами почти 6% акций являются структуры «ВСМПО-Ависма».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить