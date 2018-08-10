Полпред ДФО переизбран на пост председателя совета директоров «РусГидро»

Москва, , 12:20 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев избран председателем совета директоров «РусГидро», сообщает 10 августа пресс-служба компании.

Его заместителем избран независимый директор Сергей Иванов.

Заседание совета директоров проходило 7 августа в заочной форме. На нем также были утверждены новые составы комитетов при руководящем органе. В компании подчеркнули, что при избрании составов члены совета обеспечили преемственность и глубокую погруженность комитетов в дела предприятия.

Кроме назначений, совет директоров утвердил обновленную Экологическую политику «РусГидро», дорожную карту по импортозамещению на период до 2025 года и комплекс мер по переходу на российскую продукцию.

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«РусГидро» — энергетический холдинг, управляющий гидроэлектростанциями России. Под управлением группы находятся станции суммарной мощностью 39 ГВт. Около 60,6% компании владеет РФ, еще 13,5% — ВТБ, владельцами почти 6% акций являются структуры «ВСМПО-Ависма».