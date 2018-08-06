Компания «РусГидро» приступила к формированию кадрового резерва

Москва, , 12:16 — REGNUM Руководство и эксперты компании «РусГидро» приняли участие в форуме «Форсаж-2018», где сформировали Сообщество молодых работников Группы, сообщает 6 августа пресс-служба компании.

Отмечается, что VIII Международный форум молодых энергетиков и промышленников стал один из этапов подготовки кадрового резерва РусГидро в рамках проекта «Внутренний источник энергии».

«Долгосрочная программа по работе с молодыми энергетиками направлена на формирование нового типа специалистов, востребованных в эпоху цифровой экономики», — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Байрта Первеева.

Она также отметила, что участники форума обсудили направления, которые важны для роста квалификации молодых специалистов, а также для развития регионов, в которых работает «РусГидро».

Добавим, проект «Внутренний источник энергии» реализуется в компании с 2009 года с периодичностью раз в три года. Об эффективности этого проекта говорит продвижение по карьерной лестнице 55% его выпускников.