Понедельник, 6 Августа 2018 года
13:09:16 МСК

Компания «РусГидро» приступила к формированию кадрового резерва

Общество

Сообщество молодых работников предприятия было сформировано на форуме «Форсаж-2018»

Москва, 6 августа 2018, 12:16 — REGNUM  Руководство и эксперты компании «РусГидро» приняли участие в форуме «Форсаж-2018», где сформировали Сообщество молодых работников Группы, сообщает 6 августа пресс-служба компании.

Отмечается, что VIII Международный форум молодых энергетиков и промышленников стал один из этапов подготовки кадрового резерва РусГидро в рамках проекта «Внутренний источник энергии».

«Долгосрочная программа по работе с молодыми энергетиками направлена на формирование нового типа специалистов, востребованных в эпоху цифровой экономики», — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Байрта Первеева.

Она также отметила, что участники форума обсудили направления, которые важны для роста квалификации молодых специалистов, а также для развития регионов, в которых работает «РусГидро».

Добавим, проект «Внутренний источник энергии» реализуется в компании с 2009 года с периодичностью раз в три года. Об эффективности этого проекта говорит продвижение по карьерной лестнице 55% его выпускников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить