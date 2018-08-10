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Нацпроекты должны учитывать потребности Дальнего Востока — Медведев

Экономика

Достигнуть необходимых показателей можно, если только заниматься решением проблем в каждом конкретном регионе, заявил Медведев

Нацпроекты должны учитывать потребности Дальнего Востока — Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 08:18 — REGNUM  Национальные проекты в рамках майского указа президента России Владимира Путина должны учитывать потребности всего Дальнего Востока и Байкальского региона, заявил 10 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас мы активно формируем национальные проекты, там должны быть учтены и отражены потребности тех территорий, которые находятся в поле нашего особого внимания, это Дальний Восток, Байкальский регион», — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона в Петропавловске-Камчатском.

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По его словам, достигнуть необходимых показателей, в том числе продолжительности жизни, можно, если только заниматься решением проблем в каждом конкретном регионе.

Напомним, 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Предполагается, что его исполнение приведёт страну в пятёрку крупнейших экономик мира, вдвое снизится бедность, повысятся доходы населения и увеличится продолжительность жизни людей.

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