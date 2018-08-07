Медведев назвал приоритеты бюджетных расходов в 2019 году

Москва, , 14:18 — REGNUM Приоритетным направлением в проекте федерального бюджета на 2019 год должно остаться выполнение майского указа президента РФ, а также обеспечение макроэкономической стабильности. Об этом 7 августа на совещании о расходах бюджета на ЖКХ и строительство в 2019—2021 годах заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Необходимо сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, указанных президентом Владимиром Путиным, напомнил он. Кроме того, внимание нужно уделить и традиционным для бюджета задачам, касающимся обеспечения макроэкономической стабильности.

Еще один приоритет в проекте бюджета — выполнение социальных обязательств. Так, жилищные условия должны улучшаться для примерно 5 млн семей, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 7 из 12 стадионов, принимавших матчи мундиаля, планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации.

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