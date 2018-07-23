Правительство РФ поручило учесть проблемы Кавказа при создании нацпроектов

Москва, , 10:54 — REGNUM При формировании национальных проектов федеральные органы власти должны будут учесть первоочередные проблемы субъектов Северного Кавказа. Поручение об этом дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 11 июля.

В документе, опубликованном 23 июля на сайте правительства РФ, говорится, что ответственным за разработку национальных проектов, Минфину, Минэкономразвития совместно с Минкавказом необходимо предусмотреть решение таких важных для СКФО вопросов, как ликвидация трехсменки, сокращение младенческой смертности, создание систем водоснабжения и водоотведения, а также очистных сооружений, реконструкция музейных комплексов и объектов культуры, создание научно-образовательного центра на территории округа.

Эта работа должна быть выполнена до 1 августа, о чем Минкавказ РФ должен доложить в правительство до 6 августа 2018 года, говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что показатели социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа ниже среднероссийских. По его словам, специальные разделы по СКФО предусмотрены только в 22 госпрограммах из предполагаемых 28 и уровень их финансирования явно недостаточный.

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