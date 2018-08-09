Антитабачный закон работает «от проверки до проверки» — юрист

Москва, , 15:42 — REGNUM «Антитабачное» законодательство принято и используется органами государственной власти, а также контролирующими органами от проверки до проверки, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

«Вызвано это отсутствием системного подхода по контролю за ограничениями при реализации табачной продукции. И граждане, и юридические лица в целом не заинтересованы в соблюдении указанных ограничений», — поясняет юрист.

По его словам, граждане России продолжают следовать своим привычкам, и, несмотря на то, что знают о запретах, нарушают закон, так как в большинстве случаев противоправные действия остаются безнаказанными.

Что касается юридических лиц, то они заинтересованы в нарушении закона, так как это может увеличить их доходы, заключает эксперт.

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Напомним, привлечь в ответственности за нарушение антитабачного закона Роспотребнадзор может как физические, так и юридические лица. Ранее сообщалось, что за пять лет действия закона — с 2013 года, за нарушения норм антитабачного законодательства привлекли к ответственности порядка 70 тыс. правонарушителей.

Только за первое полугодие 2018 года к административной ответственности были привлечены более 5,1 тыс. нарушителей: 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя и 1439 юридических лиц. Общая сумма назначенных штрафов за этот период составила более 70 млн рублей.

В целом жители России поддерживают антитабачные запреты: 84% граждан РФ одобряют запрет на курение в кафе, на вокзалах и в аэропортах, запрет курить в электричке и на работе — 77% и 68% соответственно.

Согласно вступившему в силу в 2013 году Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещена реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных законодательством.

Также запрещается реклама и стимулирование продажи табака или потребления табака, демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь созданных и предназначенных для детей теле‑ и видеофильмах, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео‑ и кинохроникальных программах.

В магазинах, согласно нормам, запрещено торговать табаком с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними.

Физическим лицам грозит административный штраф за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (до 3 тыс. рублей) и за курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, где это запрещено (также до 3 тыс. рублей).