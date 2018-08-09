За пять лет в РФ выявлено 70 тыс. нарушителей «антитабачного» закона

Москва, , 07:24 — REGNUM За период с 2013 года сотрудники Роспотребнадзора за нарушения норм антитабачного законодательства привлекли к ответственности порядка 70 тыс. правонарушителей. Об этом сообщила 9 августа пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за 1 полугодие 2018 года к административной ответственности были привлечены более 5,1 тыс. нарушителей «антитабачного» закона.

«В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Роспотребнадзора, за шесть месяцев 2018 года общая сумма назначенных штрафов за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» составила более 70 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом жители России поддерживают антитабачные запреты, введенные более трёх лет назад. Граждане одобряют запрет на курение в кафе, на вокзалах и в аэропортах (84%), несколько реже встречает понимание запрет курения в электричке и на работе (77% и 68% соответственно).

Читайте также: Антитабачные меры на электронные сигареты одобряют 70% граждан РФ