Американские санкции выбили почву «из-под ног» рубля

Москва, , 12:30 — REGNUM События этой недели невольно создают впечатление, что американские власти решили раскачать устойчивость финансовой системы России. Да и время было выбрано подходящее — август очень уязвимый для рубля месяц. Сообщения в СМИ о возможности введения санкций против главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, дополнительные детали санкций для госбанков еще могли показаться случайным совпадением, которое нарушило «хрупкое» равновесие на российском финансовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Российский индекс РТС потерял 3%, доходности государственных облигаций взлетели более чем на 20 б.п., указывая на их распродажи, не обошлось без потерь для российского рубля, который подешевел и к доллару США и к евро на 3%», — отметил эксперт.

Однако почти сразу после закрытия российских торгов появилось новое сообщение, на этот раз уже официально. Представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщила о вводе новых антироссийских санкций, указав в качестве повода «дело Скрипалей». Первая часть новых ограничений, которая должна быть введена уже 22 августа, запрещает экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. А вторая еще более жесткая мера, вводит запрет на полеты в США для «Аэрофлота», полное прекращение американского импорта и замораживание дипломатических отношений.

«Рынки 8 августа не успели отыграть сообщения о новых санкциях, так что негативная динамика российского рубля возобновилась сегодня, 9 августа, на открытии торгов. Эмоциональная реакция рынка опустила рубль на новые двухлетние максимумы к доллару и 2,5-летние минимумы по евро. Курс рубля к доллару США активно движется к уровням 67−67,50, а евро — к 77−78,00», — считает Быков.

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