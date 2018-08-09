Рубль попал в санкционную ловушку

Москва, , 09:45 — REGNUM Вчерашний день (8 августа) оказался, мягко говоря, неудачным для рубля, который обрушился к минимумам 2016 года в паре с долларом, достигшим отметки 65 руб. Совпало сразу несколько факторов, которые в совокупности вылились в агрессивные распродажи российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Прежде всего, это объявление новых санкций со стороны США за якобы причастность России к отравлению в Солсбери. Новые санкции предполагают два направления ограничений — запрет на экспорт РФ устройств, связанных с безопасностью, а также запрет для «Аэрофлота» совершать рейсы в Штаты и практически полное прекращение торговли между двумя странами», — пояснил эксперт.

Ограничения могут вступить в силу 22 августа и в ноябре. Этот анонс не мог не вызвать волну паники на рынке, который и без того запуган угрозой введения санкций против российских ОФЗ. Вдобавок, нефть обвалилась к минимумам середины июля из-за действий Китая, который припугнул США 25%-ными тарифами на экспорт нефти.

«Самочувствие российской валюты оставляет желать лучшего. Окруженный санкциями, рубль вынужден поддаться паническим настроениям. Посольство России уже назвало новые санкции «драконовскими», и пока рынок не переварит основной негатив, который исходит из Вашингтона, а также главные эмоции, рубль и отечественные активы в целом будут находиться под давлением и в напряжении. В перспективе нескольких месяцев, если санкционная риторика не смягчится, доллар может достичь отметки 70 рублей. В ближайшее же время торговля будет сосредоточена вокруг уровня 65 рублей», — полагает Ковалев.

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