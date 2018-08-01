Последствия повышения НДС: «Цены вырастут на 10-12%»

Якутск, , 07:10 — REGNUM Если налог на добавленную стоимость вырастет на 2%, то рост цен на товары составит порядка 10−12%. Такое мнение высказал предприниматель из Якутии, учредитель ресторанного холдинга Александр Скрипин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он подчеркнул, что налог на добавленную стоимость — это косвенный сбор, который фактически платит не сам бизнесмен, а покупатель.

«НДС — это не просто налог на торговую наценку, которую предприниматель сделал на товар, работу, услугу, чтобы что-то кому-то продать. В этой торговой наценке сидит и зарплата сотрудникам, и прочие затраты. Естественно, бизнесмен переведёт увеличение налога на карман покупателя, потому что российский бизнес и так на ладан дышит. Не до жиру, рентабельность стремится к нулю», — пояснил Александр Скрипин.

По его мнению, не стоит воспринимать повышение НДС в ключе, что «все цены поднимутся всего на 2%».

«Не буду углубляться в дебри налогов, экономики, просто поверьте мне: цены вырастут на самом деле на все 10−12%. Потому что вещь, которую вы купили и в цене которой сидит пресловутый НДС, — это конечный продукт, а для его изготовления, если мы возьмем, к примеру, обычную кухонную кастрюлю, нужно и руду достать, и доставить её на плавильный завод, и сделать металл, нарезать его, отформовать, купить упаковку для кастрюли, продать её оптовикам. Везде свой НДС. Ну и розничный магазин, где вы купили эту кастрюлю, продаст вам её и снова заплатит НДС. Для изготовления любой вещи всегда существует производственная цепочка, и на каждом этапе добычи, производства, перепродажи и так далее платится НДС. Цепочка может иметь три-пять-семь и больше этапов», — анализирует последствия повышения налога на добавленную стоимость Александр Скрипин.

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Особое внимание он обращает на то, что 600 млрд рублей — деньги, которые Минэкономики надеется получить благодаря повышению НДС — поступят из карманов жителей России.

«Вот и получается, что обнищание населения продолжится за счет того, что инфляция и рост цен обгонит все те преимущества, которые прогнозировало правительство от увеличения налога. Всё как обычно: хотели как лучше, а получилось как всегда. Последствий печальных от увеличения НДС на самом деле будет много, и заденут они и дойных коров — предпринимателей и обычных обывателей. В плюсе останутся те, кто сидел и сидит в тени. Бизнес еще больше будет уходить в тень», — констатировал также предприниматель.

Александр Скрипин также обратил внимание на то, что НДС — это самый крупный федеральный налог, который даёт около 34% доходов бюджета России.

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Как сообщало ИА REGNUM, налог на добавленную стоимость (НДС) будет повышен с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Такое решение приняла Госдума 24 июля 2018 года.

Ожидается, что увеличение этого налога повысит инфляцию: она прогнозировалась на уровне 4%, но теперь пересмотрена и, как ожидается, может составить 4,3%.