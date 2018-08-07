Глава Минстроя: Рост НДС не повлияет на «платежку за ЖКХ»

Москва, , 03:40 — REGNUM Увеличение НДС не повлияет на «платежку за ЖКХ», сообщил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Комментируя ситуацию с повышением НДС, Якушев сказал, что «граждане у нас защищены» от повышения платы за ЖКХ. По его словам, даже если повышение НДС повысит тарифы, то все равно роста платы со стороны граждан не будет.

«Тариф на платеж не влияет, платеж у нас ограничен законом», — сказал Якушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в газете «Известия» появилась информация, что Минэкономразивия предложило «учесть» в тарифах на услуги ЖКХ рост НДС на два процента, чтобы защитить поставщиков от убытков.

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