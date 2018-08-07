Сенат Италии утвердил новые правила на рынке труда

Рим, , 17:54 — REGNUM Сенат Италии во вторник, 7 августа, утвердил так называемый «Декрет о достоинстве». «За» проголосовали 155 парламентариев, против — 125, еще один сенатор воздержался.

Декрет вносит некоторые коррективы в правила, действующие на рынке труда. В частности, он затрудняет найм работников по временным контрактам и облегчает — по постоянным.

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По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, 12% всех занятых граждан. Власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.

Тот же декрет ужесточает наказание за рекламу азартных игр, новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов и запрет вывода полученных от государства средств за пределы страны.