Вторник, 7 Августа 2018 года
18:35:56 МСК

Сенат Италии утвердил новые правила на рынке труда

Экономика

«За» проголосовали 155 из 281 сенатора

Сенат Италии утвердил новые правила на рынке труда
Sailko
Рим. Палаццо Мадама

Рим, 7 августа 2018, 17:54 — REGNUM  Сенат Италии во вторник, 7 августа, утвердил так называемый «Декрет о достоинстве». «За» проголосовали 155 парламентариев, против — 125, еще один сенатор воздержался.

Декрет вносит некоторые коррективы в правила, действующие на рынке труда. В частности, он затрудняет найм работников по временным контрактам и облегчает — по постоянным.

Читайте также: Работодателей Италии обяжут переводить временных работников в постоянные

По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, 12% всех занятых граждан. Власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.

Тот же декрет ужесточает наказание за рекламу азартных игр, новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов и запрет вывода полученных от государства средств за пределы страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить