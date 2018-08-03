Работодателей Италии обяжут переводить временных работников в постоянные

Рим, , 12:57 — REGNUM «Декрет о достоинстве», предложенный правительством Италии и утвержденный нижней палатой парламента, предполагает дополнительные меры защиты работников, сообщает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

Максимальный срок для временных контрактов снижается с 36 месяцев до 24. В случае, если работодатель после 12 месяцев не сможет доказать, почему контракт непременно должен быть временным, он будет автоматически становиться постоянным.

По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, то есть 12% всех занятых граждан. «Декрет о достоинстве» существенно усложняет работодателю прием на работу граждан по таким контрактам: власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.