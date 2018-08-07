В Ингушетии остается нерешенной проблема 280 семей беженцев из Чечни

Магас, , 11:46 — REGNUM В Ингушетии до сих пор остаются без своего жилья 280 семей вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. Проблема с их обустройством связана со вступлением в силу 10 января 2016 года изменений в закон РФ «О вынужденных переселенцах». Об этом в ходе встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась в Москве 6 августа, доложил руководитель республики Юнус-Бек Евкуров.

Беженцы из Чечни не смогли продлить свой статус вынужденных переселенцев. Из-за этого они не могут рассчитывать на помощь в приобретении жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета.

Глава Ингушетии попросил помощи в решении этого вопроса у премьер-министра РФ. Дмитрий Медведев пообещал оказать помощь и поддержку в решении этой проблемы.

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Напомним, первые беженцы из Чечни появились в Ингушетии во время второй чеченской военной кампании в конце сентября 1999 года. По данным миграционной службы республики, спустя некоторое время в субъекте было зарегистрировано более 180 тыс. беженцев. Сначала они размещались в палаточных лагерях, на территориях пустующих складских и производственных помещений, в частном секторе. Позже для них стали возводить постоянное жилье.

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