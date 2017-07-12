В Ингушетии справили новоселье 323 семьи из Чечни

Магас, , 14:27 — REGNUM Три девятиэтажных дома сдано в Ингушетии для вынужденных переселенцев из Чечни. В день празднования 25-летия республики ключи от новых квартир получили 323 семьи, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе главы региона.

Общая площадь жилья составила 54,8 тыс. кв. м. На его возведение было направлено полтора миллиарда рублей. Денежные средства были выделены по федеральной целевой программе социально-экономического развития Ингушетии на 2010−2016 годы.

С новосельем жильцов новых домов поздравили глава республики Юнус-Бек Евкуров, полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, гости, приехавшие на юбилей Ингушетии.

Новый микрорайон, в котором поселились беженцы из Чечни, в скором времени будет обустроен. В нем появится школа и детский сад, поликлиника, игровые площадки, торговые центры.

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Напомним, в Ингушетии с 2013 года на реализацию программы по обеспечению жильем вынужденных переселенцев выделено 5,6 млрд рублей, из них в 2016 году — свыше 1,7 млрд рублей. По данным на 2016 год, в сводном списке нуждающихся в жилье беженцев из Чечни состоят 2008 семей, около 9,3 тыс. человек.

Весной 2016 года в сельском поселении Яндаре были сданы два восьмиэтажных дома для 216 семей вынужденных переселенцев из Чечни. За последние три года для беженцев и жителей оползневой зоны возведено более трех тысяч новых квартир на территории республики.

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