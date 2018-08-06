Беспошлинная торговля на китайском острове Хайнань набирает обороты

Хайкоу, Китай, , 08:22 — REGNUM Магазины беспошлинной торговли на острове Хайнань продали товара на 5,25 млрд юаней ($722 млн) за первую половину 2018 года, увеличив прошлогодний показатель на 24%, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Согласно официальным данным, два магазина дьюти-фри на острове — один в столице провинции городе Хайкоу, второй — в знаменитом курортном городе Санья — посетило более 1,47 млн клиентов, которые приобрели более 7 млн товаров. Еще один магазин беспошлинной торговли в провинции готовится к открытию в городке Баоабо близ города Цюнхай. Также, как и в уже существующих, в новом магазине гости смогут приобрести без пошлин продукцию на общую сумму 16 тыс. юаней, прежде чем покинут остров самолетом или поездом.

Отметим, что Госсовет КНР дал 20 апреля 2011 года разрешение провинции Хайнань запустить программу беспошлинной торговли с целью развития на островной провинции мощного туристического кластера международного уровня до 2020 года.

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