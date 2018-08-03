Рынок нефти пугает Иран

Москва, , 09:35 — REGNUM Рынок нефти 2 августа перешел к восстановлению после двух дней агрессивных распродаж, в ходе которых котировки Brent достигли минимумов 19 июля. Пронзив отметку $72, актив встретил покупателей в районе $71,80 и вернулся выше $73. Сегодня, 3 августа, с утра цены консолидируются во флэте, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«За два дня нефть марки Brent достигла уровней перепроданности на краткосрочных графиках, что повысило ее привлекательность в глазах покупателей, тогда как нарушение целостности уровня $72 заставило игроков опасаться за уровень $70, который едва не вступил в игру», — отметил эксперт.

В качестве предлога для выкупа подешевевшего актива послужила ситуация с Ираном, который демонстративно ведет подготовку к учениям в акватории Персидского залива. Таким образом Тегеран хочет показать, что перекрытие Ормузского пролива — слова, которые могут стать реальностью. Если угроза реализации такого сценария будет возрастать, цены могут заметно вырасти, ведь через этот пролив проходит порядка 30% всех мировых поставок черного золота морем.

«Нефть марки Brent торгуется под 20-дневной скользящей средней с начала августа, и теперь эта линия, которая проходит немногим выше уровня $74, является ближайшей важной целью для быков. Для возвращения восходящего импульса рынку потребуется подпитка с геополитического фронта. В противном случае рынок может ограничиться консолидацией», — считает Мащенко.

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