Нефть стабильна, но пока не растет

Москва, , 07:14 — REGNUM На торгах 2 августа биржи ICE нефть Brent не сильно выросла — на 0,3%, до $72,72 за баррель. Фьючерсный рынок все еще находится под влиянием негативной статистики по коммерческим запасам в США. Кроме того, на рынок поступает информация о том, что в ряде стран — крупных производителей нефти, в том числе в ОПЕК, в июле начался существенный рост добычи, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В частности, о сильном росте добычи рапортуют Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. 2 августа вышла статистика по добыче нефти за июль и в России. За июль добыча черного золота в нашей стране выросла на 2,4%, а за семь месяцев 2018 года практически не изменилась в годовом исчислении.

Эти оптимистичные для реального сектора и будущего ВВП России данные могут немного добавить слёз нервному фьючерсному рынку. Решение американской ФРС сохранить процентную ставку на прежнем уровне, принятое 1 августа, не повлияло на нефтяной рынок. В ближайшие дни нефть Brent будет торговаться в рамках $73−74 за баррель.

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