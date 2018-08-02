Четверг, 2 Августа 2018 года
23:50:22 МСК

Переоценка ценностей: Цены на нефть снова растут

Экономика

Brent выросла до $73,45 за баррель

Переоценка ценностей: Цены на нефть снова растут
Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

Лондон, 2 августа 2018, 22:47 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут — на настроении инвесторов сказалась «переоценка» запасов и динамики потребностей сырой нефти в США, 2 августа передает агентство Reuters.

С начала торгов октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,06 (1,5%), до $73,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на $1,30 (1,9%), до $68,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа мировые цены на нефть падали после отчета о резком росте запасов сырой нефти в США — в ходе торгов баррель Brent приблизился к $72.

Читайте также: Падение цен на нефть в июле стало самым крупным с 2016 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить