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Падение цен на нефть в июле стало самым крупным с 2016 года

Экономика

Падение цены на Brent за месяц составило более 6%, на WTI — около 7%

Лондон, 31 июля 2018, 23:35 — REGNUM  В июле текущего года падение мировых цен на нефть стало самым крупным с июля 2016 года, 31 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент баррель Brent оценивается на мировом рынке в $74,21, баррель нефти WTI — в $68,76. Падение цены на Brent за месяц составило более 6%, на WTI — около 7%.

Впрочем, два года назад ситуация для нефтяников была гораздо менее благоприятной — средняя цена на нефть марки Brent в $2016 году составляла $43 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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