На рынок нефти давит рост добычи в США

Москва, , 09:05 — REGNUM Рынок нефти 1 августа пережил второй день агрессивных распродаж. Игроки продолжают массово выходить из длинных позиций, отправив Brent к двухнедельным минимумам над уровнем $72. Сегодня, 2 августа, на утренних торгах котировки остаются под давлением, демонстрируя при этом признаки консолидации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Статистика из США, которая до недавнего времени в течение приличного периода служила в качестве бычьего фактора для цен, теперь снова давит на котировки. Запасы возобновили рост, причем увеличиваются довольно масштабно, что участники рынка переносят довольно болезненно. Вчерашние показатели минэнерго США подтвердили рост запасов сырой нефти, правда, показатель оказался скромнее, чем оценка API. При прогнозе падения на два с лишним млн баррелей запасы выросли почти на 4 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Напомним, что на прошлой неделе выросла и буровая активность в Штатах. Если отчет Baker Hughes 3 августа укажет на дальнейшее восстановление числа активных установок, настроения на рынке усугубятся на фоне роста опасений увеличения добычи на сланцевых месторождениях.

«В краткосрочной перспективе Brent необходимо удержаться над уровнем $72, чтобы избежать новой волны продаж. Первичная значимая цель в случае восстановления ожидается в районе 20-дневной скользящей средней на $74,30», — считает Мащенко.

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