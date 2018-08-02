На нефть обрушился ком негатива

Москва, , 07:13 — REGNUM В первый день августа нефть марки Brent в Лондоне упала на 1%, до $73,37 за баррель. Позитивных новостей на рынке не было, а негатив обеспечило минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю вопреки всем ожиданиям их дальнейшего снижения. Рынок ждал, что запасы упадут более чем на 2 млн баррелей, а они выросли 3,8 млн, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Еще раньше, 31 июля поздно вечером, негатива рынку нефти добавили предварительные данные Американского нефтяного института, который спрогнозировал рост коммерческих запасов черного золота вместо их падения. Иных важных новостей на нефтяном рынке не было. Ожидания, что ФРС США будет ужесточать монетарную политику, укрепили доллар и рикошетом задели рынок нефти.

В России сегодня, 2 августа, ожидается публикация данных по добыче нефти в июле. Можно предположить, что продолжительное падение добычи прекратится. Негатив на нефтяной рынок, кроме данных по товарным запасам, может привнести еще и политика. В ближайшие дни нефть Brent будет торговаться на уровнях $72−73 за баррель.

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