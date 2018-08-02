Давление на рубль сохранится

Москва, , 09:00 — REGNUM Нисходящая коррекция рубля 31 июля заметно ускорилась на сочетании ряда факторов. Доллар с легкостью вернулся выше 50‑ и 20-дневных скользящих средних, добравшись до уровня 63 руб. Евро/рубль восстановилась в район 73,50 руб., набрав почти 0,4% по итогам сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Доллар снова пользуется спросом на Форексе, что не может не отражаться на самочувствии рубля. К тому же на рынке нефти продолжается агрессивная ликвидация длинных позиций — Brent едва удержалась над уровнем $72, а еще два дня назад торговалась выше $75,50. В сырьевом сегменте локальным фактором давления стали данные из США, которые подтвердили неожиданный рост запасов сырой нефти», — пояснил эксперт.

Из внутренних факторов можно отметить снижение производственного PMI России, который остался в зоне сокращения и оказался на минимальном с апреля 2016 года уровне. Масла в огонь подлили результаты аукциона Минфина, которому не удалось в полной мере разместить предложенные бумаги.

«Заседание ФРС не принесло ничего нового, но и не спугнуло долларовых быков — американская валюта продолжает торговаться с восходящим уклоном, что вкупе с отсутствием видимых попыток восстановления на рынке нефти сулит российской валюте дальнейшее ослабление, правда, более сдержанными темпами. Так, 2 августа в ходе торговой сессии пара доллар/рубль, вероятно, будет тестировать уровень 63 рубля, который ранее уже неоднократно выступал в роли поддержки и сопротивления», — считает Ковалев.

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