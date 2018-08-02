У рубля появился шанс для роста

Москва, , 07:08 — REGNUM На торгах 1 августа доллар снова пошел вверх по отношению к рублю, укрепляясь на 0,75%, а евро подорожал к рублю чуть меньше, на 0,57%. Надежда на укрепление российской валюты оказалась призрачной, но далее будет видно, надолго ли. ФРС США 1 августа, как и ожидалось, взяла паузу в повышении процентной ставки, что может дать рублю еще один шанс для роста, но развитие событий во многом может зависеть от внутренних новостей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Индекс государственных облигаций RGBI к 18:00 очень слабо понижался (на 0,01%), что связано, видимо, с не совсем удачным аукционом по размещению двух выпусков ОФЗ — Минфин привлек меньше средств, чем запланировал. Нефть Brent во вторник к 18:00 мск упала в цене на 1%, до $73,37 за баррель на фоне негативных для рынка данных о росте коммерческих запасов черного золота в США. Пара EUR/USD 1 августа снизилась на 0,17%, на нее, вероятно, влияли ожидания решения ФРС.

Сегодня, 2 августа, российские финансовые рынки будут отыгрывать вчерашнее решение ФРС по процентной ставке. Из других важных для валютного рынка событий отметим, что сегодня Банк Англии также принимает решение по процентной ставке, и, вероятно, он примет решение повысить ее. Скорее всего, пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в коридоре 62,50−63,50 рубля за доллар. Пара евро/рубль по-прежнему не выходит из узкого диапазона 73−74 рубля за евро, в отличие от пары доллар/рубль, которая демонстрирует более нервный характер. Ожидается, что пара евро/рубль останется в диапазоне 73−74 рубля за евро.

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