Нефть пытается определиться с дальнейшим вектором движения

Москва, , 09:06 — REGNUM На торгах 31 июля нефть марки Brent пыталась продолжить подъем и свою борьбу за уровень $75. Однако по достижении локального сопротивления в районе $75,60, актив резко просел, нарушив целостность отметки $74. Сегодня, 1 августа, на утренней сессии котировки консолидируются в районе этого уровня, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Ситуация с Ираном, которая пока развивается по агрессивному сценарию, поддерживает рынок нефти. Однако на сырьевых площадках стали появляться сигналы о том, что любое сокращение или перебои в поставках могут быть компенсированы за счет активизации крупных производителей, который располагают остаточными свободными мощностями для этого. На фоне этих противоречий мы видим неуверенную динамику цен. Попытки роста носят сдержанный характер, а нисходящие коррекции — агрессивный. Так в очередной раз и произошло накануне», — пояснил эксперт.

Резкие спады на попытках развить импульс роста говорят о том, что участники рынка уже не так опасаются дефицита предложения, в том числе на фоне недавних сигналов из США, где буровая активность возобновила рост, а запасы нефти резко выросли. Так, по данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно подскочили на 5,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов — почти на 3 млн.

«Для возвращения утраченных позиций теперь Brent придется снова проходить препятствия в лице 200‑ и 20-часовых скользящих средних, а также 20-дневной средней в районе $74,60. В ближайшее время подешевевший актив может отважиться на штурм этой области, но такой же резкой восходящей коррекции, как откат 31 июля, ожидать не стоит», — полагает Мащенко.

Читайте также: Существенного падения нефти не будет