Существенного падения нефти не будет

Москва, , 07:13 — REGNUM На торгах ICE 31 июля нефть Brent подешевела на 0,5% до $74,8 за баррель. Такое движение было вызвано рядом краткосрочных спекулятивных факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Пожалуй, самой главной новостью 31 июля стала распространенная агентством Reuters информация о том, что, по предварительным данным, страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти, обновив годовой максимум. На рынке стало больше нефти, что было соответствующе воспринято трейдерами фьючерсного рынка.

Рынок положительно отреагировал на статистику из США. Другие участники соглашения «ОПЕК+», в том числе Россия, пока не обнародовали статистику по добыче нефти в июле. Россия опубликует первые данные по добыче нефти до конца текущей недели, но, вероятнее всего, статистика тоже покажет рост добычи нефти за месяц.

С другой стороны, временное прекращение Саудовской Аравией экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив также влияет на нефтяные котировки, но положительно, поэтому существенного падения цены нефти пока не видно. Геополитический фон все еще продолжает оставаться напряженным. В ближайшие дни цена барреля Brent будет находиться в коридоре $74−75.