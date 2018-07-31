РЖД может продать контрольный пакет «Трансконтейнера» — Дворкович

Москва, , 14:11 — REGNUM Компания «Енисей Капитал», конечным выгодоприобретателем которой являются Роман Абрамович и его партнер по Evraz Александр Абрамов, проявляет интерес к приобретению контрольного пакета акций железнодорожного оператора «Трансконтейнер» у РЖД. Об этом в интервью РБК рассказал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, «Енисей Капитал», который в конце 2017 года купил 24,5% компании «Трансконтейнер», заинтересован в приобретении блокирующего пакета акций. Дворкович отметил, что по данному вопросу идёт неформальное общение, а решение о продаже доли РЖД может быть принято уже до конца 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 50,2% +2 акции «Трансконтейнера» принадлежит дочерней компании РЖД — «Объединенной транспортно-логистической компании», еще 25,07% у группы FESCO, подконтрольной «Сумме» Зиявудина Магомедова. Сам Магомедов в настоящее время находится под стражей.

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