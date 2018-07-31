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Дворкович открестился от причастности к бизнесу братьев Магомедовых

Политика

Экс-вице-премьер подчеркнул, что не был включён ни в какой бизнес группы «Сумма», кроме благотворительного

Москва, 31 июля 2018, 13:57 — REGNUM  Сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович отказался комментировать вопросы, связанные с делом группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к бизнесу находящихся под стражей братьев. Об этом сообщает 31 июля РБК.

По словам Дворковича, несмотря на то, что он знает Зиявудина Магомедова и его брата, он не был включён ни в какой бизнес группы «Сумма», кроме благотворительного.

«Тему группы «Сумма» я комментировать не буду, никакого общения по этому делу с правоохранительными органами у меня не было. Я не был частью этого процесса вообще», — цитирует издание слова бывшего чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, Зиявудина Магомедова и его брата арестовали 31 марта. Правоохранители подозревают совладельцев группы «Сумма» в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, выделенных бюджетом на строительство инфраструктурных объектов.

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Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
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