«Штрафы за бизнес без регистрации – новое прочтение налога на тунеядство»

Москва, , 12:02 — REGNUM Увеличение штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без образования юрлица по сути — это новое прочтение налога на тунеядство. Потому что подача в одностороннем порядке заявления человека о том, что он самозанятый — малоэффективная мера даже с учетом того, что налоговая ставка здесь выгоднее, чем ИП, отчетности и сама процедура оплаты простейшая. Говорят, скоро это вообще будет делаться посредством одного клика через приложение. Кого-то это замотивирует встать на учет, заявить о себе, о своей деятельности и оплате налогов, что является положительной тенденцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

«Если брать критерии понятия самозанятых, то их на самом деле не так много. Это граждане, которые работают на себя, не привлекая дополнительную рабочую силу: это домработницы, автослесари, репетиторы. Бизнесом это, конечно, сложно назвать. Те же, кто не попадает под эти критерии, но при этом ведут подобную предпринимательскую деятельность, уже могут понести административную и уголовную ответственность, так как она является незаконной», — пояснил эксперт.

По его мнению, самый главный вопрос — как вычислить самозанятых. Если к этой процедуре подключат банки и налоговые в связке, то они начнут всех проверять и нещадно штрафовать, и люди, конечно, будут вынуждены регистрироваться. К тому же выявить человека, который больше полугода нигде не зарегистрирован и ничего не отчисляет, не так сложно: вызвать его в налоговую по месту жительства, выяснить, на что он живет, параллельно попросить предоставить распечатку всех движений по банковским счетам и источников их появления не составит труда. В случае косвенных доказательств незаконных действий уже наложат штраф.

«Это еще одно доказательство социальной незащищенности граждан, которые и так живут небогато. Если такая программа действительно замотивирует налоговые службы этим заниматься, то среди населения будет повальное недовольство, которое может привести к новым митингам и жалобам. Но при этом налоги в федеральную казну придут», — высказал свое мнение Петропольский.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации в СМИ, группа депутатов Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским выдвинула инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации.

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