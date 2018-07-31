В Госдуме предложили повысить штрафы за бизнес без регистрации

Москва, , 08:43 — REGNUM Группа депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским выдвинула инициативу, предусматривающую увеличение штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без образования юрлица. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

По мнению авторов законопроекта, штраф для бизнесменов нужно повысить за первое нарушение до суммы в 5−10 тысяч рублей, а за второе — до 20−30 тысяч рублей.

Ранее предпринимателю за ведение бизнеса без государственной регистрации достаточно было заплатить от 500 рублей до двух тысяч.

Отмечается, что предложение депутатов уже поддержали в думской фракции ЕР и в Минюсте. При этом парламентарии порекомендовали авторам законопроекта рассмотреть возможность снижения размера взыскания.

Читайте также: Госдума хочет ограничить правительство во внесении налоговых изменений

А также: Депутат Госдумы вспомнил закон о тунеядцах, рассуждая о пенсионном возрасте