Проект строительства моста через Лену (Якутия) покажут на ВЭФ четвёртый раз

Якутск, , 07:52 — REGNUM Якутия намерена снова продемонстрировать иностранным инвесторам проект строительства моста через реку Лена. Результатом этого, как надеются в правительстве республики, должно стать подписание с инвесторами соглашения о его строительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: 38 лет ожидания: сбудется ли вековая мечта якутян — мост через реку Лена?

«Мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом, — заявил исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов на телеканале «Якутия 24». — Надеемся, что на ВЭФ мы сможем презентовать проект руководству страны, показать конкретные решения, а также договориться об определенных конфигурациях с конкретными партнёрами о том, как проект может быть реализован».

Презентации проекта моста на ВЭФ будет предшествовать ряд встреч с потенциальными партнёрами. Но основные надежды Владимир Солодов возлагает на четвёртый Восточный экономический форум. «ВЭФ — это ключевое событие по привлечению инвестиций», — уверен премьер-министр Якутии.

Читайте также: Новый председатель правительства Якутии пообещал построить мост через Лену

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков рассказал, что руководством республики рассматривается два варианта сотрудничества с инвесторами — на условиях государственно-частного партнёрства или путём заключения концессионного соглашения.

«Мы сегодня говорим больше о концессии на основе ГЧП. Инвестор привлечёт кредитные средства, на которые он построит мостовой переход, и затем из бюджета РФ будут возвращены деньги на строительство моста», — пояснил вице-премьер.

Предполагается, что мост будет совмещённым — и железнодорожным, и автомобильным. Финансовую модель проекта предложила китайская компания «Power China», по расчётам которой стоимость возведения моста составит порядка 110 млрд рублей. По оценкам экспертов Якутии, которых правительство республики собирало недавно на посвящённой теме возведения моста научной конференции, затраты можно снизить до 70 млрд рублей за счёт использования новых технологий и изменения конструктивов.

Читайте также: В Якутии обсудили цену моста через Лену: разбег — от 70 до 110 млрд рублей

Напомним, с момента появления проекта строительства моста через реку Лена, который рассматривается до сих пор, прошло уже 32 года, а с начала обсуждения необходимости его возведения — 38 лет. На ВЭФ Якутия презентовала проект уже трижды.