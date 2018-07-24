В Якутии обсудили цену моста через Лену: разбег — от 70 до 110 млрд рублей

Якутск, , 07:19 — REGNUM В Якутии подумали над тем, как удешевить строительство моста через реку Лена, не пренебрегая при этом его качеством и учитывая нюансы в виде суровых климатических условий и вечной мерзлоты. Строительство мостового перехода обсуждалось 20−21 июля на тематической научно-практической конференции, о высказанных предложениях журналистам рассказал заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках мероприятия состоялись два круглых стола, первый был посвящён техническим вопросам строительства моста, а второй — финансовым. По словам Алексея Стручкова, финансовую модель проекта предложила китайская компания «Power China», по расчётам которой стоимость возведения моста составит порядка 110 млрд рублей. Присутствовавшие на круглом столе эксперты предлагают снизить эту цифру до 70−80 млрд без ущерба для качества объекта.

«Вариант по 110 млрд будет рассматриваться, но мы всё-таки склоняемся к снижению стоимости строительства за счёт использования новых технологий и изменения конструктивов», — пояснил Алексей Стручков, отметив, что целью на конференции обсуждалась минимизация затрат на строительство мостового перехода.

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Рассматривается два варианта сотрудничества с инвесторами — на условиях государственно-частного партнёрства или путём заключения концессионного соглашения. Но платной автодорога, которая соединит берега реки Лена, не будет, надеется Алексей Стручков.

«Да, концессия предусматривает коммерческое использование моста, — отметил вице-премьер Якутии. — Но мы сегодня говорим больше о концессии на основе ГЧП. Инвестор привлечёт кредитные средства, на которые он построит мостовой переход, и затем из бюджета РФ будут возвращены деньги на строительство моста. Мы не предполагаем, что проезд через мост будет платным, его строительство носит социальный характер».

Что касается сроков начала строительства моста, то об этом говорить пока рано, считает Алексей Стручков.

«Наши коллеги из федерального агентства железнодорожного транспорта и Росавтодор поддерживают реализацию данного проекта в рамках тех национальных приоритетов, которые определены указом президента РФ, и я думаю, что для нас это по крайней мере сигнал к началу активных действий по работе с министерством транспорта РФ», — считает вице-премьер республики.

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Конкретных сроков начала строительства моста Алексей Стручков назвать не смог, отметив, что «прежде чем говорить об этом, необходимо актуализировать имеющийся проект 2008 года, разработать финансово-экономическую модель строительства мостового перехода и также актуализировать технико-экономическое обоснование».

«После разработки этих документов можно будет в какой-то мере с приближением сказать о начале реализации проекта. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы начать в самое ближайшее время», — заверил Стручков.

Он также рассказал, что первый круглый стол в рамках конференции носил исключительно технический характер, на нём была заслушана информация от научных и образовательных учреждений, проектных институтов., компаний-мостостроителей. Был обсуждён широкий круг вопросов по технологии, проведении изысканий, проектировании строительства, мониторинга железнодорожных и автодорожных транспортных переходов. Рассмотрено влияние факторов риска на надёжность и долговечность транспортных переходов. Экспертами была высказана необходимость на стадии принятия основных проектных решений учитывать все негативные факторы русловых процессов и геокриологических условий по самым неблагоприятным сценариям. Также обсуждалось применение в максимальном объёме местных строительных материалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый председатель правительства Якутии, экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов заявил, что мост через реку Лена будет построен. По его словам, руководство региона сейчас плотно работает в этом направлении.

«Согласно «майским указам», одним из приоритетных направлений является создание транспортных коридоров. Мост через реку Лену является одним из ключевых проектов в этой сфере, это даёт нам основание полагать, что мы сможем включить его в федеральные программы», — выразил надежду председатель правительства региона.

«Сейчас восток и запад нашей страны соединяются только через БАМ и Транссиб в районе китайской границы на юге. Поэтому строительство моста через реку Лена имеет важнейшее значение для страны как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Крымский мост построен. Считаю, что теперь время строить Ленский мост», — заявил врио главы Якутии Айсен Николаев.