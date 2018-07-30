DW: Как немецкий автометаллолом попадает в Африку

Берлин, , 21:54 — REGNUM В то время, как старые дизельные автомобили из Германии, не соответствующие экологическим стандартам, попадают в Восточную Европу, остальные отжившие свой срок немецкие авто, похоже, отправляются в Африку. И многое из этого происходит, судя по всему, неофициально, пишет Deutsche Welle.

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В ходе обсуждения с африканскими странами соглашения о свободной торговле ЕС, помимо снижения таможенных тарифов, также ведет переговоры и об экологических стандартах. Однако более подробная информация о содержании таких стандартов должна предоставляться самими странами-импортерами, отмечает представитель Центрального объединения немецкой автомобильной индустрии (ZDK) Ульрих Кёстер. Так, в ряде стран существует запрет на ввоз авто старше пяти лет, а в другие, напротив, разрешен импорт транспортных средств, зарегистрированных десять лет назад.

Тем не менее в большинстве африканских стран никаких ограничений на импорт автомобилей не существует вовсе. «Если вы знаете нужных людей, то можете ввезти любую машину в любую страну», — отмечает владелец одного из африканских автосалонов.

К примеру, красная Audi A4 1995 года выпуска (бензиновый двигатель, 101 л.с.) будет стоить 500 евро. Говорится, что мотор и коробка передач в хорошем состоянии, однако для езды по немецким дорогам машина больше не пригодна: авто соответствует всего лишь экологическому стандарту евро-1, чего водителю в Германии уже достаточно для того, чтобы навлечь на себя неприятности.

В Германии подобные машины, как правило, находят свое последнее пристанище на автомобильных свалках. Но вместо этого их успешно продают, отправляя по морю в Африку. Основным перевалочным пунктом таких машин является Бенин: с 2013 по 2015 год туда было доставлено 210 000 авто, третья часть которых была впоследствии экспортирована на африканский рынок.

В африканских странах тестов по контролю загрязнения воздуха выхлопными газами не проводят. Более того, по некоторой информации, даже сами системы очистки выхлопных газов перед отправкой автомобилей специально демонтируются. Содержащиеся в них ценные элементы изымаются и отправляются на переработку для последующего вторичного использования.

Согласно данным исследования, проведенного Экологическим институтом во Фрайбурге (Öko-Institut) по заказу ЕС, средняя стоимость доставленного в Африку автомобиля составляет 1930 евро. Доставляются подержанные авто из Германии в порты Джибути, Дар-эс-Салам и Лагос, отмечает немецкий дилер, специализирующийся на поставках в Африку.

Наиболее востребованы у африканцев известные своим качеством немецкие авто — Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen. На втором месте — надежные японские внедорожники от Subaru и Toyota. Автомобили с левым рулем находят своих новых хозяев, в основном, в Западной Африке, а британские машины — в Восточной, где движение также правостороннее.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) ФРГ выяснило, что на данный момент местонахождение более миллиона окончательно выведенных из эксплуатации транспортных средств в Германии статистически не задокументировано.

Это указывает на потенциальную возможность незаконного экспорта авто или деталей с истекшим сроком эксплуатации, так как случаи транзита подержанных машин из Германии через какую-либо другую европейскую страну в государство, не входящее в состав ЕС, попросту не учитываются немецкой внешнеторговой статистикой.