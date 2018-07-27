Из санитаров в уборщики: СПЧ нашел в Воронеже махинации с майскими указами

Воронеж, , 16:28 — REGNUM Члены Совета по права человека при президенте России в ходе проверок медицинских и социальных учреждений Воронежской области нашли случаи перевода санитаров на должности уборщиков. Об этом на заседании в правительстве области 27 июля сообщила член СПЧ Наталия Евдокимова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Общее замечание: зарплаты достойные. Но, как мы знаем, по указу президента медицинские работники как среднего звена, так и младшего звена должны получать не менее средней зарплаты по региону. Это совершенно неподъемная вещь не только для вашего региона. Где бы мы ни были, везде одна и та же проблема, поэтому санитарочки, наш младший медицинский персонал, переводятся в уборщицы. Я смотрела цифры: были санитарки, теперь несколько санитарок, остальные — уборщицы», — сказала Наталия Евдокимома.

Правозащитница отметила, что такая ситуация — общая беда, поэтому рекомендации стоит давать не региону, а федеральным властям. При этом такая ситуация складывается не только в медицинских учреждениях, но и в социальных. Однако зарплаты здесь значительно ниже, чем в больницах.

«В некоторых учреждениях бывшие санитарки, которые стали уборщицами, получают МРОТ (с 1 мая 2018 года примерно 11,2 тыс. рублей — ИА REGNUM ). А работа очень непростая, очень тяжелая. В целом хочется сказать, что ни в одном медицинском учреждении штат полностью не укомплектован», — отметила член СПЧ.

Врио губернатора Александр Гусев в ответ заметил, что в регионе уже принято решение о повышении зарплат работников социальных учреждений.

Об историях с переводом санитаров в уборщики ради выполнения майских указов президента в ряде регионах России ИА REGNUM писало неоднократно. Например, во Владимирской области с 2012 по 2017 год количество работников, которые относятся к числу младшего медицинского персонала, сократилось почти в два раза. Параллельно с этим значительно увеличилось число уборщиков. При этом региональные чиновники заявляли, что это никак не связано с майскими указами, а связано с изменениями квалификационных требований, предъявляемых министерством труда и социальной защиты РФ.

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