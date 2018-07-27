Якутия снова просит обязать недропользователей развивать территории

Якутск, , 12:23 — REGNUM В Якутии опять подняли тему несправедливости распределения налога на добычу полезных ископаемых между федеральным и региональным бюджетами. Баланс этих отчислений нарушен, а потому необходимо обязать недропользоваелей вкладываться в развитие населённых пунктов, возле которых они ведут добычу, заявил председатель комитета Госсобрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев на совещании по вопросам правового регулирования землепользования и природопользования, состоявшемся в Госдуме РФ.

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От имени парламента Якутии он инициировал внесение поправок в федеральный закон «О недрах».

«Мы считаем, что в лицензионных соглашениях (условия пользования недрами) должны быть предусмотрены обязательства пользователей недр на участие в социально-экономическом развитии территорий», — обратился к депутатам Госдумы Владимир Прокопьев.

Он констатировал, что в регулировании сферы недропользования возникла острая необходимость. Социально-экономическое развитие территорий, где ведётся добыча, не осуществляется из-за отсутствия возможности у регионов влиять на принятие решений в сфере недропользования.

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«Это влечёт за собой неэффективное использование природных ресурсов, социальную напряженность на местах, проблемы в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности», — считает Владимир Прокопьев.

Он также считает нелогичной ситуацию, когда доход на добычу полезных ископаемых поступает в федеральный бюджет, а регионы, где ведётся эта добыча, при этом являются дотационными.

«Нарушен баланс при перераспределении между федеральным центром и регионами доходов от НДПИ, — констатировал Прокопьев. — При этом отсутствует норма, обязывающая пользователей недр принимать участие в социально-экономическом развитии субъекта РФ и муниципального образования.

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Представители Госсобрания Якутии считают необходимым пересмотреть участие недропользователя в социально-экономическом развитии территории, на которой он ведёт добычу, особенно на фоне того, что эта деятельность отличается экономической привлекательностью и является высоко рентабельной. Предложенные республиканским парламентом корректировки в закон «О недрах» включат в содержание лицензии на пользование недрами положение об условиях участия в социально-экономическом развитии региона и муниципалитета, в который компания будет добывать полезные ископаемые. Соответствующих законопроект рекомендован к внесению в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание Якутии выступило с законодательной инициативой внесения корректировок в федеральный закон «О недрах» ещё весной 2017 года. Парламентарии просили прописать в нём пока не предусмотренные нормы, обязывающие недропользователя участвовать в социально-экономическом развитии территории, на которой он осуществляет свою деятельность. Эта мера нужна в качестве обоснования права граждан на равный и справедливый доступ к природным ресурсам, отмечали законодатели Якутии.