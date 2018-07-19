Спикер думы Колымы просит федцентр делиться налогами с регионом

Магадан, Магаданская область, , 11:05 — REGNUM В Магаданской области жалуются на нехватку денежных средств в региональном бюджете, вызванную перераспределением налоговых поступлений в пользу федеральной казны. О необходимости вернуться к действующему ранее распределению средств от добычи полезных ископаемых заявил председатель магаданской областной думы Сергей Абрамов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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Спикер обозначил две проблемы — прекращение зачисления в бюджет региона налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и исключения субъектов страны из процесса получения платы за право пользования участками недр.

«В Магаданской области прогнозная оценка формирования доходной части бюджета во многом зависит от НДПИ. Безусловно, действовавшая ранее пропорция должна быть сохранена. Эту позицию поддержали представители регионов, в которых, как и на Колыме, экономика является по большей части ресурсо-ориентированной и, соответственно, налог на добычу полезных ископаемых — бюджетоформирующим», — считает Сергей Абрамов.

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Он констатировал, что теперь доходы от аукционов на право пользования участками недр, и разовые платежи в полном объёме зачисляются в федеральный бюджет и предложил делить их с регионами поровну.

«Недропользователи создают дополнительную нагрузку на транспортную и инженерную инфраструктуру, учреждения социально-бюджетной сферы. Считаю, что доходы, которые сегодня выпадают из региональных бюджетов, могут играть стимулирующую роль, особенно, для тех отдельных районов, где осуществляется добыча полезных ископаемых», — аргументировал свою позицию председатель Магаданской областной думы.

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Абрамов также выразил уверенность в том, что достичь национальных целей и стратегических задач, поставленных в мае 2018 года президентом России Владимиром Путиным, можно во многом только при обеспечении сбалансированности региональных бюджетов. Предложения магаданской областной думы будут обобщены и направлены в соответствующие министерства для дальнейшей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости делиться с регионами налогами на добычу полезных ископаемых заявляли в Якутии, Татарии и Коми.

«Реализация проектов по развитию опорных зон в Арктике требует значительных финансовых вложений. Поэтому одним из финансовых источников может стать возврат 5-процентного норматива зачисления НДПИ в региональный бюджет, что для Республики Коми дополнительно ежегодно составит более 3 млрд рублей, или один годовой бюджет Воркуты», — отмечал глава Коми Сергей Гапликов.

«К сожалению, вопрос межбюджетных отношений и бюджетное законодательство требуют дальнейшего совершенствования. В частности, требуется проведение ревизии по отношению платежей консолидированных групп налогоплательщиков. Нас беспокоит увеличение федеральной доли налогов, выплачиваемых за счёт затрат предприятий. В результате сегодня мы ощущаем сокращение налога на прибыль, который приходится субъектам РФ», — заявлял экс-глава Якутии Егор Борисов.

Премьер-министр Татарии Рустам Минниханов также называл неверным решение зачислять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) полностью в федеральный бюджет. По его мнению, эта мера должна была лишить нефтедобывающие регионы стимула к увеличению нефтедобычи.