Медведь, лось и «Мефистофель»: 9 млн рублей потратит Колыма на павильон ВЭФ

Магадан, Магаданская область, , 11:39 — REGNUM Металлический медведь, лось и уникальный самородок весом 16 кг, напоминающий профиль Мефистофеля», получивший прозвище «Золотой великан», станут главными идеями павильона Магаданской области на ВЭФ — 2018, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Павильон обойдется колымскому бюджету в 9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Павильон Колымы будет разделен на три корпуса — белого, серебряного и золотого цветов.

Золотой павильон символизирует золотодобычу — слоган Колымы «Золотое сердце России». Внутри павильона посетители смогут увидеть муляж легендарного самородка, добытого колымскими старателями, прозванного «Золотым великаном» и напоминающего профиль Мефистофеля.

Как сообщило ИА Весьма today, дизайнеров, занимавшихся разработкой проекта, вдохновили произведения Гёте и стимпанк.

В золотом павильоне будет собрано все, что может рассказать о золотодобывающей промышленности Колымы. Помимо «Золотого великана», в павильоне разместят две левитирующие витрины с муляжами самородного золота. Здесь же можно будет приобрести ювелирные изделия из магаданского золота, посетить выставку самородков.

Вторая зона будет посвящена туризму. Здесь посетители увидят модель батискафа — аппарата для подводных исследований. Для демонстрации туристического потенциала будет использована технология дополненной реальности. Установив специальное мобильное приложение, наведя смартфон на потолок павильона, посетитель увидит бездонное голубое небо и проплывающие по нему облака.

Третий павильон будет посвящен экономике, возможностям для инвестиций. На стене павильона будет размещена инвестиционная карта, будет установлен информационный киоск.

Рядом с павильоном на специальной площадке разместят арт-объекты. Инсталляция «Старательский фарт» продемонстрирует предметы быта и труда старателей Колымы в полевых условиях. Здесь же будет организовано соревнование по промывке золотоносных песков. Арт-объект «Юрта в разрезе» позволит увидеть, как живут коренные малочисленные народы севера в своих традиционных жилищах. А металлические медведь и лось расскажут о Колыме как о регионе обитания диких животных.

И, наконец, главным арт-объектом станет муляж скалы с чайками. В скалу будет вмонтирован тот самый уникальный самородок «Золотой великан». Эта композиция символизирует Колыму как «золотой цех» Российской Федерации.

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Создание павильона обойдется Колыме в 9 млн рублей.

Павильон для ВЭФ-2017 выполненный в виде золотого слитка, обошелся колымской казне в 14,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, павильоны ВЭФ, на которые дальневосточные регионы тратят ежегодно десятки миллионов рублей. Оказываются никому не нужными после трех дней форума. Так, павильон Хабаровского края, на который правительство потратило 8,5 млн рублей, оказался попросту брошен на острове Русский во Владивостоке. Сахалинский павильон — грандиозный «Остров-рыба» — за который регион заплатил 20 млн рублей был аккуратно упакован и доставлен в столичный Южно-Сахалинск, где его планировали разместить в городском парке. Но прошел год, а «Остров-рыба» так и лежит на парковом складе.

Та же судьба постигла и прошлогодний колымский павильон. При этом, жителям даже предложили назвать место, где его нужно установить после ВЭФ. Но сооружение до сих пор нигде не установлено.

Так же пролеживают на складах и павильоны остальных субъектов ДФО. А из казны отсчитываются новые миллионы — на новые сооружения.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11 — 13 сентября.

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