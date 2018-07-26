Банк «Таатта» требуют признать банкротом

Якутск, , 05:56 — REGNUM Арбитражным судом Якутии от Центробанка 24 июля было принято заявление о признании банкротом банка «Таатта». Оно пока не принято к производству, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сумма исковых требований в картотеке не отражена.

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Тем временем уголовное дело по факту хищения средств банка «Таатта» передано из следственного департамента управления МВД Якутии в аналогичную структуру МВД РФ.

«Мы установили, что окончательные действия по причинению ущерба — схемные операции по переводу денежных средств были совершены в Москве и еще двух регионах в центральной части страны. На сегодняшний день обвинения еще не предъявлены», — цитирует ИА SakhaNews прокурора республики Николая Пилипчука.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта», заявив, что делает это с целью предупреждения его банкротства. Вкладчиков проинформировали, что банк проводил операции, имевшие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. По данным прокуратуры Якутии, из кассы московского филиала банка было совершено хищение денег в особо крупном размере — путём их неправомерного получения.

Позже в ходе ревизии в московском офисе банка не досчитались порядка 570 млн рублей, 35 тыс. долларов США и одной тысячи евро. Обстоятельства исчезновения денег выясняет полиция.

В банке «Таатта» обслуживались порядка 10−20% предпринимателей республики. На счетах у них лежало 2 млрд рублей. Всего на счетах банка зависли более 7 млрд рублей, из них около 2 млрд не попадают под страховой случай.

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