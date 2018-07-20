В московском офисе банка «Таатта» пропали около 570 млн рублей: СМИ

Якутск, , 06:02 — REGNUM Банк «Таатта» не досчитался в ходе ревизии порядка 570 млн рублей, 35 тыс. долларов и одной тысячи евро. Недостачу обнаружили в ходе ревизии в московском офисе якутского банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обнаружив нехватку этих средств, представители столичного отделения «Таатты» обратились в правоохранительные органы, информируют СМИ со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства исчезновения средств сейчас выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля у якутского банка «Таатта» была отозвана лицензия. Этому предшествовало проведение операций, имевших признаки совершения уголовно наказуемых деяний, и информация об этом дважды направлялась Центробанком России в правоохранительные органы.

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9 июля прокуратура Якутии возбудила уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере из банка «Таатта». Как предполагают в надзорном ведомстве, деньги были неправомерно получены из кассы московского офиса.