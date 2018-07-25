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Предприятия ЖКХ увеличили долг за свет Кабардино-Балкарии на 202 млн рублей

Экономика

Общая сумма долга республики за электроэнергию выросла до 1,5 млрд рублей

Нальчик, 25 июля 2018, 11:34 — REGNUM  Долг Кабардино-Балкарии за свет вырос с начала 2018 года еще на 202 млн рублей. Большую часть его накопили предприятия ЖКХ — почти 172 млн рублей. Такие данные были приведены 24 июля на совещании в правительстве региона, посвященном вопросам подготовки к зиме, пишет ТАСС.

По словам заместителя главы минстроя региона Жамболата Гасташева, наибольшая задолженность сформировалась у водоканала города Нальчика, которое находится в состоянии банкротства. Остальные потребители выходят практически на 100%-ную оплату.

Общая задолженность республики перед энергетиками на 1 июля 2018 года превысила 1,54 млрд рублей. Уровень оплаты за шесть месяцев снизился на 1,3% и составил 90,7%, такие данные привел Гасташев.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние в топливно-энергетическом комплексе Северного Кавказа в очередной раз подверг критике премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 13 июля он сообщил, что общий долг субъектов округа за электроэнергию увеличился в течение 2017 года более чем на 3,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии за 1 квартал 2018 года отключили от электропитания более 400 потребителей, задолжавших энергетикам более 2,2 млн рублей. Большинство неплательщиков, оставшихся без света, оказались жителями Баксанского и Прохладненского района.

Судить и отключать: как на Северном Кавказе выбивают долги за свет

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Долги за энергоресурсы
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