EToro: Brent нацелена на отметку $75

Москва, , 08:59 — REGNUM На рынке нефти продолжается плавное восхождение уже четвертый день кряду. Brent медленно, но верно движется в направлении уровня $75, к которому котировки подталкивает снижение опасений по поводу возвращения переизбытка нефти на мировой рынок. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Эксперт отметил, что угасли также волнения о потенциальном угасании мирового спроса, и прежде всего — со стороны Китая. 24 июля власти Поднебесной анонсировали меры поддержания экономики, куда вошло увеличение расходов на инфраструктуру. Это немного успокоило участников рынка, которые оценивают потенциальное влияние на спрос со стороны крупнейшего потребителя в контексте торговых войн.

По его словам, еще один фактор, который в последнее время радует «быков» по нефти, — статистика из США. Как показали данные API, на прошлой неделе запасы сырой нефти упали сильнее ожиданий, на 3,2 млн баррелей против 2,3 млн по прогнозам. Более того, запасы бензина сократились почти на 5 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,3 млн. Официальные данные будут опубликованы сегодня министерством энергетики США, и если отчет окажется не менее «бычьим», это поможет Brent продолжить восхождение.

Мащенко добавил, что в краткосрочной перспективе повышательные риски для цен преобладают. Однако в случае обострения торговой войны или появления новых признаков увеличения мирового предложения котировки могут с легкостью вернуться в нисходящее русло, поскольку рынок сейчас чувствителен к таким новостям.

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