Для нефти и здоровья — созданы роботы размером с клетку

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Инженеры из Массачусетского технологического института разработали автономных роботов, размер которых равен человеческой клетке, сообщает The Verge.

Этим устройствам не требуется подзарядка — электрический заряд они получают от света. Такие размеры позволят совершить прорывы как в медицине, так и в производственной сфере.

Учёный предлагают использовать таких роботов для исследования и диагностики заболеваний человеческого организма, а также для работы на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM 21 июля Агентство перспективных оборонных разработок США объявило о запуске программы по созданию микророботов.

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