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Для нефти и здоровья — созданы роботы размером с клетку

Наука

Американские учёные разработали самых миниатюрных автономных роботов, которые помогут исследовать наш организм

Вашингтон, 25 июля 2018, 03:58 — REGNUM  Инженеры из Массачусетского технологического института разработали автономных роботов, размер которых равен человеческой клетке, сообщает The Verge.

Этим устройствам не требуется подзарядка — электрический заряд они получают от света. Такие размеры позволят совершить прорывы как в медицине, так и в производственной сфере.

Учёный предлагают использовать таких роботов для исследования и диагностики заболеваний человеческого организма, а также для работы на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM 21 июля Агентство перспективных оборонных разработок США объявило о запуске программы по созданию микророботов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мы их не видим, но они есть — ученые начали создавать микророботов

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Робототехника
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