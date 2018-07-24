Счётная палата РФ оценила новгородскую экономию на обслуживании госдолга

Великий Новгород, , 09:58 — REGNUM Меры, принятые Новгородской областью в 2017 году в отношении управления государствпенным долгом, позволили получить экономию по расходам на его обслуживание в 2018 году около 52 млн рублей, в 2019 году ожидается экономия свыше 15 млн рублей. Об этом заявили в Счётной палате РФ по итогам комплексной проверки в регионе.

При доходах бюджета 29,4 млрд рублей в 2017 году госдолг региона на 1 января 2018 года составлял 74,6% объёма собственных доходов (без учёта безвозмездных поступлений). Доля коммерческих кредитов в общем объеме заимствований — 31,1%, бюджетных — 68,9%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный долг Новгородской области к началу июля 2018 года составлял 15 млрд 757 млн рублей. Всю сумму банковских кредитов — 4,9 млрд рублей — новгородские власти намерены взять под меньший процент, сэкономив 16 млн рублей.

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Напомним, комплексная проверка Счётной палаты РФ проводилась в Новгородской области в мае-июне 2018 года по личному обращению губернатора региона Андрея Никитина. Оценивалось соблюдение в регионе в 2016—2017 годах законодательства при осуществлении бюджетного процесса, целевого использования межбюджетных трансфертов, а также эффективности мер, направленных на сокращение объемов незавершённого строительства.

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