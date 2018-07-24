Счётная палата выявила бюджетный дисбаланс в Новгородской области

Великий Новгород, , 00:10 — REGNUM Счётная палата РФ подвела итоги проверки Новгородской области. Как отметил аудитор Счётной палаты РФ Юрий Росляк, оценивалось соблюдение в регионе в 2016—2017 годах законодательства при осуществлении бюджетного процесса, целевого использования межбюджетных трансфертов, а также эффективности мер, направленных на сокращение объёмов незавершённого строительства.

При этом, как отмечается на сайте Счётной палаты РФ, был выявлен дисбаланс между показателями бюджетных назначений, отражёнными в реестре расходных обязательств, и необходимой потребностью в бюджетных ассигнованиях.

«По оценке региона, дополнительная расчётная потребность в финансовых ресурсах в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, дорожной деятельности составляет более 3 млрд рублей. Расчётная потребность в финансовых ресурсах на исполнение обязательств капитального характера оценивается в 43,3 млрд рублей», — сообщил Юрий Росляк.

Аудиторы Счётной палаты РФ также сделали выводы об отсутствии должного контроля со стороны региональных органов исполнительной власти за деятельностью органов местного самоуправления, в частности, при строительстве двух школ в Великом Новгороде, коллектора в Валдае, физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Чудовском районе и благоустройстве общественных территорий в Великом Новгороде. При этом регион принимал на себя заведомо невыполнимые обязательства. Речь идёт о соглашениях на строительство школ и ФОК: эти объекты область бралась достроить в том же году, в котором заключались соглашения с федеральными министерствами.

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Проверка установила, что правительство Новгородской области не обеспечило исполнение мероприятий поэтапного плана снижения объёмов и количества объектов незавершённого строительства: на 1 января 2018 года на балансах заказчиков области числилось 269 таких объектов с общим объёмом затрат на 4,9 млрд рублей, из которых более 30% — средства федерального бюджета.

Аудитор Счётной палаты Юрий Росляк также заявил о невостребованной более двух лет проектно-сметной документации (ПСД) по 60 объектам на общую сумму 238 млн рублей.

«Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, созданных за счёт бюджетных средств, и создает риски потери актуальности ПСД», — отметил аудитор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплексная проверка Счётной палаты РФ проводилась в Новгородской области с 14 мая по 4 июня 2018 года. С предложением провести такой аудит в регионе к руководству ведомства обратился губернатор региона Андрей Никитин. Глава региона, в частности, просил оказать содействие в выявлении неэффективных расходов бюджета при строительстве так называемых «долгостроев».

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