Госдолг Новгородской области вернулся к сумме в 15,7 млрд рублей

Великий Новгород, , 17:33 — REGNUM Министерство финансов Новгородской области сегодня, 23 июля, объявляет аукцион для замещения коммерческих кредитов в сумме 4,9 млрд рублей по ставке 8,1% годовых на кредит с меньшей ставкой в виде невозобновляемой кредитной линии сроком до 827 дней по ставке 7,7% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Окончательно погасить кредит регион планирует 30 ноября 2020 года.

По словам министра финансов Новгородской области Елены Солдатовой, перекредитование позволит сэкономить областному бюджету 16 млн рублей: в 2018 году — 9,2 млн рублей, в 2019 году — 6,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4,9 млрд рублей — это общая сумма коммерческих кредитов в структуре госдолга Новгородской области, объём которого, по данным на 1 июля, вновь достиг январских значений — 15 млрд 757 млн рублей. Напомним, государственный долг региона в феврале 2018 года вырос до 17,1 млрд рублей за счёт нового бюджетного кредита в размере 1,4 млрд рублей, который Новгородская область получала на пополнение остатков средств на счетах.

Напомним, объём бюджета Новгородской области на 2018 год составляет 28,8 млрд рублей. Бюджет региона сформирован без дефицита.

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