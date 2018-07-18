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Казахстан отправил в Афганистан муку новым железнодорожным маршрутом

Экономика

Поезд проследует по маршруту Кустанай — Болашка — Серхетабад (Туркмения)

Кустанай, Казахстан, 18 июля 2018, 13:41 — REGNUM  Из Казахстана в Афганистан отправлен грузовой поезд с мукой по новому маршруту протяженностью 3,5 тыс. км, сообщили 18 июля в пресс-службе АО «Казахстанские железные дороги».

Поезд проследует по маршруту Кустанай — Болашка — Серхетабад (Туркмения). Генеральноый директор по операционной деятельности АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Мухтар Жамбулов добавил, что новый маршрут позволяет нарастить транзитный потенциал Казахстана.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 4,2 млн тонн зерна, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем перевозки муки вырос на 8%, до 1,2 млн тонн.

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Экономика Казахстана
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