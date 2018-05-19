Названы прошлогодние доходы вице-премьера Акимова

Москва, , 03:45 — REGNUM Доходы российского вице-премьера Максима Акимова в 2017 году превысили 9,1 млн рублей, со ссылкой на декларацию о доходах пишет газета «Ведомости».

Эти средства заработаны на посту заместителя главы аппарата правительства.

Уточняется, что в собственности чиновника:

квартира (площадь 93,40 кв. м.);

машино-место (площадь 15,90 кв. м);

автомобиль Volkswagen Touareg.

Что касается 2016 года, доход чиновника составлял 8,86 млн руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акимов — новый вице-премьер по связи, транспорту и цифровизации экономики.

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