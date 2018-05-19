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Названы прошлогодние доходы вице-премьера Акимова

Экономика

И доходы за 2016 год

Москва, 19 мая 2018, 03:45 — REGNUM  Доходы российского вице-премьера Максима Акимова в 2017 году превысили 9,1 млн рублей, со ссылкой на декларацию о доходах пишет газета «Ведомости».

Эти средства заработаны на посту заместителя главы аппарата правительства.

Уточняется, что в собственности чиновника:

  • квартира (площадь 93,40 кв. м.);
  • машино-место (площадь 15,90 кв. м);
  • автомобиль Volkswagen Touareg.

Что касается 2016 года, доход чиновника составлял 8,86 млн руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акимов — новый вице-премьер по связи, транспорту и цифровизации экономики.

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Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
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